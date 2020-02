Mit Haftbefehl gesuchter Mann zeigt Polizei Mittelfinger

Blaulichter leuchten auf einem Streifenwagen der Polizei. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Ein Mann hat am Mittwoch einer vorbeifahrenden Polizeistreife in Saarbrücken den Mittelfinger gezeigt. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 41-Jährige per Haftbefehl gesucht worden war, teilte die Polizei am Donnerstag mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa