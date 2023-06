Mayen-Koblenz Mit Haftbefehl gesuchter Mann will in Zelle schlafen

Andernach · In Rheinland-Pfalz hat sich ein Mann freiwillig festnehmen lassen, weil seine Mutter ihm nachts den Zutritt zu ihrer Wohnung verwehrt hat. Da sie ihn nicht hereinlassen wollte, rief der 42-Jährige am Sonntagabend kurzerhand den Notruf an und formulierte nach Polizeiangaben eine kuriose Bitte: „Er würde jetzt gerne seinen Joker ziehen und den Haftbefehl einlösen, den er noch hat, damit er eine Unterkunft habe.“

12.06.2023, 05:37 Uhr

Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Und so kam es dann auch. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde der Mann vor der Wohnung seiner Mutter in Andernach (Landkreis Mayen-Koblenz) aufgegriffen - und in die Justizvollzugsanstalt Koblenz gebracht. Im Gefängnis sei von ihm die im Haftbefehl verfügte Zahlung einer dreistelligen Geldbetrags gefordert worden, aber ohne Erfolg. Das Fazit der Polizei: „Er braucht sich jetzt für den nächsten Monat keine neue Unterkunft suchen, da er den geforderten Geldbetrag nicht zahlen konnte.“ © dpa-infocom, dpa:230612-99-21905/2

(dpa)