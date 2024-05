Wahlen Mit Geld und Anschreiben auf der Suche nach Wahlhelfern

In der Verbandsgemeinde Konz im Kreis Trier-Saarburg hat der Gemeinderat 2023 beschlossen, das sogenannte Erfrischungsgeld als Aufwandspauschale für Wahlhelfer zu erhöhen. So bekommen etwa der Wahlvorsteher, der Schriftführer und deren Stellvertreter nun je 70 Euro, die anderen Mitglieder 50 Euro. Damit liegen die Beträge doppelt so hoch wie die Mindestsätze. In den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde und in den Stadtteilen von Konz gibt es laut Sprecherin bereits genügend Wahlhelfer. Für die Stadt Konz würden aber noch Helfer gesucht. Insgesamt werden in der Verbandsgemeinde 308 Wahlhelfer an 28 Standorten benötigt.