Landesminister Mit E-Streifenwagen beginnt neues Zeitalter für Polizei

Den ersten voll ausgestatteten rein elektrischen Streifenwagen der Polizei Rheinland-Pfalz hat Landesinnenminister Michael Ebling in Landau vorgestellt. Mit dem Pilotprojekt breche „ein neues Zeitalter“ an für die Polizei des Bundeslandes, meinte der SPD-Politiker einer Mitteilung zufolge am Montag. Die Polizei der pfälzischen Kommune teste die Fahrzeuge im Rahmen eines Pilotprojekts im 24-Stunden-Betrieb an allen Wochentagen.