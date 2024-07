Rauschgift Mit Drogen am Steuer - Führerscheinentzug für Autofahrer

Binnen vier Stunden hat die Polizei auf einem Parkplatz in Edenkoben (Landkreis Südliche Weinstraße) sieben Fahrer unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt. Ihre Führerscheine wurden einbehalten und gegen sie laufen nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, wie die Polizei mitteilte. Alle müssen mit empfindlichen Geldbußen oder Geldstrafen, monatelangem Führerscheinentzug und Punkten in der Flensburger Verkehrssünderkartei rechnen. „Zudem wird die Führerscheinstelle über den Drogenkonsum in Kenntnis gesetzt, die dann die generelle Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen überprüfen wird“, hieß es weiter.