Betrunken auf der Flucht Mit drei Promille: Alkoholdieb flüchtet mit Paketlieferwagen

Wenige hundert Meter später fuhr der 45-Jährige in ein Gebüsch und setzte seine Flucht zu Fuß fort, bevor er in einem anderen Gebüsch festgenommen werden konnte. Auch dabei habe er erheblichen Widerstand gegen die Beamten geleistet, so die Polizei. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kann ein Alkoholwert über drei Promille lebensbedrohlich bis tödlich sein.