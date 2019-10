Mit dem Firmenschlüssel Hunderte Automaten geplündert

Frankfurt/Mainz/Saarbrücken Eine Bande soll bundesweit Zehntausende Euro aus Hunderten Getränke- und Süßwarenautomaten gestohlen haben. Der Hauptverdächtige war bei der Automatenfirma angestellt und hatte den Schlüssel. Nun hat die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt Anklage erhoben: wegen gewerbs- und teilweise bandenmäßigem Diebstahl in 464 Fällen.

Hauptangeschuldigter ist ein 22-Jähriger, der schon am 4. April in Karlsruhe festgenommen wurde und seither in Untersuchungshaft sitzt, wie die für bundesweite Taten zuständige Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstag berichtete.

„Die Ermittlungen waren Anfang 2019 aufgrund von Strafanzeigen des Automatenaufstellers in Gang gekommen“, berichtete der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, Alexander Badle. Die Firma hatte in ihrem EDV-System unberechtigte Automatenleerungen festgestellt. Die meisten Fälle gab es laut Anklage in Baden-Württemberg: 249 Taten in 19 Städten. In Hessen waren es 97 Taten in fünf Städten, in Rheinland-Pfalz 87 Taten in acht Städten. In Nordrhein-Westfalen waren es 21 Taten allein in Köln und im Saarland 10 Taten.