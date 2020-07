Mit dem Auto ins Foyer: Räuber scheitern an Geldautomat

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Pirmasens Unbekannte Räuber sind bei einem brachialen Überfall auf einen Supermarkt in Pirmasens gescheitert. Die Täter waren in der Nacht zum Samstag mit einem Auto in den Eingangsbereich des Marktes gefahren und hatten dann vergeblich versucht, den Geldautomaten zu knacken.

