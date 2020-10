Mit Auto in den Gegenverkehr: Vier Verletzte

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht vor einem Blaulicht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Illustration

Cochem Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe des Fliegerhorstes Büchel sind am Donnerstag vier Menschen verletzt worden. Zwei Personen erlitten schwere Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstagabend in Cochem (Kreis Cochem-Zell) mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa