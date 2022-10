Energieversorger : Mit Abschlagszahlungen und gekippter Gasumlage umgehen

Ein Thermostat an einer modernen Heizung in einer Wohnung. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/ILLUSTRATION

Mainz/Ludwigshafen Die Gasumlage ist längst vom Tisch. Wer aber schon Geld überwiesen hat, muss es zurückbekommen, sagt etwa Minister Habeck. Wie ist das in Rheinland-Pfalz?

Kurz vor ihrem geplanten Inkrafttreten am 1. Oktober wurde die umstrittene Gasumlage gekippt. Einige Versorger in Deutschland hatten aber schon begonnen, sie einzuziehen. Und auch die seit 1. Oktober geltende Mehrwertsteuersenkung auf Gas wird wohl nicht durchgängig schon jetzt weitergereicht. Wie ist das in Rheinland-Pfalz? Die Deutsche Presse-Agentur hat in den beiden größten Städten des Bundeslandes nachgehört.