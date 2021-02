Missglücktes Überholmanöver: Ein Toter und fünf Verletzte

Hochspeyer Ein 71-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Überholmanöver auf der Ortsumgehung Hochspeyer (Landkreis Kaiserslautern) ums Leben gekommen. Er habe am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 37 den Gegenverkehr missachtet und sei mit dem Auto eines 30-Jährigen zusammengestoßen, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz am Abend mit.

Durch die Kollision schleuderte das Auto in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Pkw zusammen. Der Motorradfahrer aus Baden-Württemberg erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die fünf Insassen der beiden Autos erlitten leichte Verletzungen, einige mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.