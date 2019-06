Missbrauchsverdacht an Klinik: 300 Akten werden überprüft

Eingangsbereich zur Kinder- und Jugendpsychatrieabteilung des Universitätsklinikums des Saarlandes in Homburg. Foto: Oliver Dietze.

Homburg Im Fall eines möglichen Missbrauchs von Kindern durch einen bereits gestorbenen Arzt am Uniklinikum des Saarlands werden mehr als 300 Patientenakten noch einmal überprüft. Sie seien bereits einmal nach möglichen Missbrauchsopfern durchsucht worden, dabei hätten sich aber keine Anhaltspunkte ergeben, teilte die Klinikleitung am Montag in Homburg mit.

Es sei aber nicht auszuschließen, dass sich weitere Verdachtsfälle ergeben.