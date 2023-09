Ermittlungen Missbrauchsfall: 60 Zeugen befragt, 25 Hinweise

Bei den Ermittlungen im Entführungs- und Missbrauchsfall eines zehnjährigen Mädchens in Edenkoben sind bislang 60 Zeuginnen und Zeugen vernommen worden. Aus der Bevölkerung seien mehr als 25 Hinweise eingegangen, denen ebenfalls nachgegangen werde, sagte Justizminister Herbert Mertin (FDP) am Donnerstag im Rechtsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags in Mainz. Weitere Zeugenvernehmungen sollen noch folgen. Die Untersuchung der Spuren am Tatort sowie an dem sichergestellten Mobiltelefon des beschuldigten 61-Jährigen dauerten an.