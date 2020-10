Missbrauch: Persönliche Angaben in „Cyberbunker“-Prozess

Trier Drei Tage nach seinem Start ist einer der bundesweit größten Cybercrime-Prozesse mit Angaben der Angeklagten zu ihren Lebensläufen weitergegangen. Einer von ihnen, den die Anklage als eine Art Manager in einem Cyberbunker bezeichnet hatte, sagte am Donnerstag vor dem Landgericht Trier, er sei als Kind missbraucht worden.

Erstmals in Deutschland stehen in Trier mutmaßliche Betreiber krimineller Plattformen im Darknet vor Gericht. Die insgesamt acht Angeklagten sollen in einem alten Bunker an der Mosel ein illegales Rechenzentrum für kriminelle Geschäfte im Darknet betrieben haben. Die Anklage wirft der mutmaßlichen Bande Beihilfe zu rund 250 000 Straftaten vor. Millionenschwere Drogendeals, Datenhehlerei, Computerangriffe, Falschgeldgeschäfte, verlinkte Kinderpornografie und Mordaufträge: Hunderte Polizisten hatten die unterirdische Anlage in Traben-Trarbach vor gut einem Jahr ausgehoben.