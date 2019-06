Saarbrücken/Homburg : Missbrauch: Kinderschutzbund will Schutzkonzept für Kliniken

Missbrauch: Kinderschutzbund will Schutzkonzept für Kliniken

Saarbrücken/Homburg Nach jahrelangem Schweigen zu Verdachtsfällen von sexuellem Missbrauch am Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) hat der Deutsche Kinderschutzbund die flächendeckende Einführung von Schutzkonzepten gefordert.

Es sei „skandalös“, dass bundesweit nur ein Fünftel aller Kliniken über ein solches Schutzkonzept mit klaren Regeln zur Prävention von und zum Umgang mit solchen Fällen verfüge, teilte der saarländische Landesverband des Kinderschutzbundes am Dienstag in Saarbrücken mit. Der Versuch der Klinikleitung in Homburg, das Schweigen „nun als Opferschutz zu verkaufen, ist abwegig und zynisch“.