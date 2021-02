Missbrauch-Betroffene sollen Akteure werden können

Limburg Bei der Aufarbeitung des Missbrauchskandals in der katholischen Kirche ist es nach den Worten des Limburger Bischofs Georg Bätzing wichtig, Betroffene aktiv an dem Prozess zu beteiligen. Das sei auch ein Ziel des Betroffenenbeirates, den die Bistümer Limburg, Mainz und Fulda bald gemeinsam einrichten wollen.

„Es geht darum, Betroffene zu Akteuren zu machen und das strukturell abzusichern“, sagte Bätzing am Donnerstag in Limburg. So sollen diese wahrgenommen werden und bei der Missbrauch-Aufarbeitung sowie bei Fragen zur Prävention mitwirken können.