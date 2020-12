Missbrauch-Aufarbeitung: Mitglieder für Kommission benannt

Trier Zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der Diözese Trier haben fünf Frauen und Männer ihre Bereitschaft zur Mitarbeit in einer unabhängigen Kommission erklärt. Es gehe um Psychologin Petra Hank und Monica Sinderhauf, Direktorin des Trierer Bistumsarchivs, sowie um Herbert Heyd, bisher Abteilungsleiter im saarländischen Sozialministerium, Ordinarius Lutz Raphael und Gerhard Robbers, Ex-Justizminister von Rheinland-Pfalz, teilte das Bistum Trier am Dienstag mit.

