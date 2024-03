Naturwissenschaften MINT-Lehre an den Hochschulen ist männlich

Besonders stark sei danach der Männeranteil an der Hochschule Worms und der Technischen Hochschule Bingen. Letztere ist nach eigenen Angaben die einzige reine MINT-Hochschule in Rheinland-Pfalz. Der Anteil der jungen Menschen, die ein Lehramtsstudium in einem MINT-Fach aufnehmen, ist in Rheinland-Pfalz von 2016 bis 2022 um sechs Prozentpunkte gestiegen.