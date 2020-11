Minivan fährt auf Lastwagen auf: Aufwendige Bergungsaktion

Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Mainz Nach einem Verkehrsunfall hat die Mainzer Feuerwehr einen verletzten Rollstuhlfahrer in einer aufwendigen Rettungsaktion aus seinem Fahrzeug befreit. An der Überleitung der Autobahn 61 auf die A60 war am Donnerstag ein Lastwagen wegen eines technischen Defekts an den Bremsen liegengeblieben.

Der Fahrer eines Minivans erkannte das Hindernis zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den Sattelschlepper auf, wie die Feuerwehr mitteilte.