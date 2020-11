Ministerrat beschließt neue Corona-Verordnung

Das Wappen des Bundeslandes Rheinland-Pfalz ist zu sehen. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Symbolbild

Mainz Der rheinland-pfälzische Ministerrat will heute (ab 16 Uhr) die neue Corona-Bekämpfungsverordnung beschließen. Die Maßnahmen sollen am 1. Dezember in Kraft treten. Die aktuell noch gültige zwölfte Corona-Bekämpfungsverordnung läuft am 30. November aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa