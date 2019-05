Ministerpräsidentin Dreyer will „Gas geben“ beim Klimaschutz

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, spricht auf dem Landesparteitag. Foto: Bernd Settnik/Archivbild.

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat sich für einen verstärkten Einsatz beim Klimaschutz ausgesprochen. Die SPD sei mit der Verbindung von sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Verantwortung zu diesem Thema schon lange gut aufgestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Es sei aber klar, „dass wir noch etwas mehr Gas geben müssen“, sagte die stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende am Dienstag in Mainz. „Das Votum war an diesem Wochenende ziemlich klar“, fügte sie mit Blick auf das Ergebnis der Europawahl vom Sonntag hinzu.

Dass sie selbst nach Berlin gehen und den Parteivorsitz übernehmen könnte, schloss Dreyer erneut aus. Bei den Gremiensitzungen der SPD am Montag in Berlin habe große Einigkeit geherrscht, dass Selbstbeschäftigung und Personaldebatten der SPD noch nie geholfen hätten. Mit der Vereinbarung einer Klausur in der kommenden Woche habe der Parteivorstand einen klaren Fahrplan verabredet. Die Diskussionen in der SPD-Bundestagsfraktion könne sie nicht bewerten.