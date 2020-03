Ministerpräsidentin Dreyer gratuliert Bischof Bätzing

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat Georg Bätzing zur Wahl zum neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz gratuliert. „Ich bin sicher, dass er seine reichen Erfahrungen als Theologe und Seelsorger auch in sein neues Amt mit großem Gewinn einbringen wird“, teilte Dreyer am Dienstag mit.

Bätzing habe große Aufgaben vor sich. Opfer von sexualisierter Gewalt erwarteten zu Recht, dass die katholische Kirche für die Taten und ihre systematische Vertuschung die Verantwortung übernimmt. An ihn richte sich zudem die Erwartung, „auf dem begonnenen Synodalen Weg zwischen Klerikern und Laien verschiedene Positionen miteinander zu vermitteln, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen und die katholische Kirche in eine gute Zukunft zu führen.“

Der 58 Jahre alte Bischof von Limburg in Hessen wurde am Dienstag in Mainz zum Nachfolger des bisherigen Amtsinhabers Kardinal Marx (66) gewählt. Bätzing gilt als Mann des Ausgleichs.