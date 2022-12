Einbürgerung : Ministerpräsidentin Dreyer für sachliche Migrationsdebatte

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich in der Migrationsdebatte für eine sachliche Diskussion ausgesprochen. „In der Frage um Einwanderung brauchen wir Lösungen und keine Polemik, mit der Bevölkerungsgruppen gegeneinander aufgebracht werden“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

In Deutschland sei „das Boot noch nie voll“ gewesen, meinte Dreyer. „Aber jetzt ist es leer.“ Die geburtenstarken Jahrgänge gingen in Kürze in Rente. „Für den Arbeitsmarkt - und damit die Grundlage für unseren Wohlstand - bedeutet das: Wir verlieren jedes Jahr potenzielle Arbeitnehmer in der Größenordnung der Bevölkerung einer Großstadt.“ Immer mehr Ältere gingen in Rente, immer weniger Jüngere rückten nach. „Ohne Zuwanderung würden in den kommenden zwölf Jahren bundesweit neun Millionen Menschen auf dem Arbeitsmarkt fehlen.“