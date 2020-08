Ministerpräsidentin Dreyer für Paritätsgesetz

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer ist für eine gesetzlich festgelegte Quote für Kandidatenlisten bei den Landtagswahlen - sieht aber auch rechtliche Hürden. „Das Urteil zum Paritätsgesetz war ein Tiefschlag“, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Mainz über die Entscheidung des Thüringer Verfassungsgerichts Mitte Juli.

Die designierte Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, Anne Spiegel, befürwortet ebenfalls ein Paritätsgesetz. Besonders spannend am Thüringer Urteil sei, dass die Ablehnung nicht einstimmig gewesen sei. „Ein Sondervotum befasste sich mit der strukturellen Benachteiligung von Frauen“, hatte Spiegel gesagt. Das Urteil wird kontrovers diskutiert. Die AfD hatte gegen das Gesetz geklagt und will dies auch in Rheinland-Pfalz tun, wenn es ein Paritätsgesetz geben sollte.