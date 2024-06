Regierung Ministerpräsidentin Dreyer bezeichnet Ahrtal-Flut als Zäsur

Die scheidende rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat die tödliche Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 als Zäsur in ihrem Leben bezeichnet. In den vergangenen Jahren seien viele Krisen aufeinandergetroffen, sagte die SPD-Politikerin bei der Ankündigung ihres Rücktritts am Mittwoch in Mainz. Neben den Fluchtbewegungen seien das etwa die Corona-Pandemie und die „schlimmste Naturkatastrophe unseres Landes im Ahrtal“, sagte Dreyer. „Sie ist auch für mich eine schmerzhafte Zäsur, die auch mein Leben oder das Leben von mir in eine Zeit davor und danach unterteilt.“