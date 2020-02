Stahl-Krise im Saarland : Saar-Regierungschef Hans initiiert Stahlallianz in Berlin

Saarbrücken Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) macht sich angesichts der Krise in der Stahlindustrie für ein gemeinsames Vorgehen von Ländern und Bund bei der EU stark.

Am 27. März werde es Gespräche mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) in Berlin geben, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag in Saarbrücken mit. Die deutsche Stahlindustrie stehe aufgrund internationaler Handelskonflikte, Billigstahl aus China sowie europäischer Umwelt- und Klimaauflagen unter großem Druck.