Ministerpräsident über schrittweise Lockerungen : Hans: Zu früh, um über Sommerurlaub zu sprechen

Tobias Hans (CDU), Ministerpräsident des Saarlandes, spricht. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild.

Berlin Der saarländische Ministerpräsident hat in einem Interview zu Geduld bei den schrittweisen Lockerungen in der Corona-Krise aufgerufen. Man müsse sich vorsichtig an die Normalität herantasten.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans hat bei der schrittweisen Lockerung der Corona-Beschränkungen zur Geduld aufgerufen. „Es ist jetzt zu früh, um über den Sommerurlaub zu debattieren“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im RTL-„Frühmagazin“. Man taste sich jetzt ganz vorsichtig wieder an die Normalität heran. „Wir fahren quasi auf Sicht mit beiden Händen am Lenkrad, und ich glaube, dass auch nur dieses Handeln auch letztendlich verantwortungsvoll ist.“

Klar sei aber, dass es auch im Sommer keine großen Konzerte oder Massenveranstaltungen geben werde, sagte Hans. „Man kann sich nur schlecht vorstellen, dass man mit Schutzkleidung im Hochsommer auf einem Konzert steht.“