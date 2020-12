In seinem Heimatort Neunkirchen-Münchwies : Hans feiert Weihnachten „im ganz kleinen Kreis“

Saarbrücken Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) wird Weihnachten „im ganz kleinen Kreis“ feiern: In seinem Heimatort Neunkirchen-Münchwies mit seiner Frau Tanja und den Zwillingen Lena und Paul (2).

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) wird Weihnachten „im ganz kleinen Kreis“ feiern: In seinem Heimatort Neunkirchen-Münchwies mit seiner Frau Tanja und den Zwillingen Lena und Paul (2). „Wir werden an diesem Weihnachtsfest nicht wie gewohnt mit anderen Familienangehörigen zusammenkommen“, sagte Hans der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. „Mir ist es ein Anliegen, meine Familie zu schützen.“ Schließlich steht zum Jahreswechsel Nachwuchs ins Haus: „Darauf freuen wir uns alle in diesen Tagen am meisten“, sagte Hans.