Hotel-Einsturz Ministerpräsident Schweitzer fährt zum Unglücksort

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) fährt zum Unglücksort in Kröv an der Mosel. „Meine Gedanken sind bei den Familien der Toten und den Verletzten, die bisher gerettet werden konnten“, sagte Schweitzer. „Wir bangen mit den Menschen, die sich immer noch unter den Trümmern des eingestürzten Hotels in Kröv an der Mosel befinden.“