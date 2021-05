Konzertiertes Vorgehen von Kommunen, Ländern und Bund : Ministerpräsident Hans will Signale gegen Testbetrug bei Corona setzen

Berlin Ministerpräsident Tobias Hans will die richtigen Signale gegen Testbetrüger setzen. Doch die Konsequenz darf nicht sein, weniger zu testen.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat sich für ein konzertiertes Vorgehen von Kommunen, Ländern und Bund gegen möglichen Abrechnungsbetrug bei Corona-Teststellen ausgesprochen. „Wir müssen ein klares Signal setzen und allen, die glauben, man könne jetzt in dieser Pandemie Reibach machen, sagen: Das wird nicht durchgehen“, sagte Hans am Montag in Berlin bei seinem Eintreffen zu Beratungen des CDU-Präsidiums, die teils in Präsenz und teils online organisiert waren.