Ministerpräsident Hans: „Die Lage ist ernst“

Tobias Hans gestikuliert während eines Interviews in seinem Büro. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Berlin Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans hat die Menschen angesichts rasant steigender Corona-Infektionszahlen eindringlich zur Einhaltung der Hygieneregeln aufgerufen. „Die Lage ist ernst“, sagte der CDU-Politiker am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“.

Vor neuen Bund-Länder-Gesprächen über Maßnahmen gegen die Pandemie sprach sich Hans für mehr Einheitlichkeit aus. Notwendig sei ein bundesweit einheitlicher Bewertungsmaßstab, wann die Politik in welche Maßnahmen einsteige. Er sei dafür, nicht noch einmal Schulen und Kitas zu schließen. „Das halten die Familien in Deutschland nicht aus. Das hält auch die Wirtschaft nicht aus“, mahnte Hans. Klar sei aber, wenn Zahlen weiter stiegen, werde es drastischere Einschnitte geben müssen, „auch in Freiheitsrechte“. Zugleich müsse man immer überlegen, wie man neue Maßnahmen für besonders Betroffenen wie Familien, Selbstständigen oder kleinen Unternehmen kompensieren könne.