Ministerpräsident Hans: CDU lässt sich „nicht verbiegen“

Berlin Der Ministerpräsident des Saarlandes, Tobias Hans, hat die Wichtigkeit nicht verhandelbarer Themen der CDU bei möglichen Koalitionsverhandlungen betont. „Die DNA der Partei darf dadurch nicht verschoben werden.

Es muss vorher klar sein, wofür die CDU steht, was mit ihr nicht verhandelbar ist. Und nur damit können Gespräche geführt werden“, sagte Hans am Montag vor dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Die CDU stehe „zu dem, was sie vor der Wahl gesagt“ habe und lasse sich in möglichen Koalitionsverhandlungen „nicht verbiegen“. Aus dem Wahlergebnis lasse sich „kein Regierungsanspruch“ ableiten. „Ansonsten wählen wir den aufrechten Gang in die Opposition.“