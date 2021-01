Ministerpräsident fordert Corona-Debatte über Profifußball

Tobias Hans (CDU), Ministerpräsident des Saarlandes, spricht während eines Interviews in seinem Büro. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archiv

Saarbrücken Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans fordert beim Polit-Gipfel der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstag eine kritische Corona-Debatte über den Profifußball. Es gebe viele Ungereimtheiten, über die man bei der Konferenz reden müsse, sagte der CDU-Politiker am Montag dem Saarländischen Rundfunk.

Zugleich kritisierte der 42-Jährige die Privilegien für den Profifußball, der den Spielbetrieb trotz des Lockdowns in Deutschland bisher aufrechthalten darf. „Kinder dürfen nicht Fußball spielen, während man in der Bundesliga so weitermacht, als wäre nichts gewesen - auch mit der Mutation, die jetzt im Spiel ist“, sagte Hans.