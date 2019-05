Ministerkonferenz befasst sich mit dem Kampf gegen Sexismus

Mainz Der Kampf gegen Sexismus und die Benachteiligung von Frauen am Arbeitsplatz sind Schwerpunkte eines Leitantrags aus Rheinland-Pfalz bei der Frauen- und Gleichstellungsministerkonferenz (GFMK) im pfälzischen Deidesheim.

Am besten gelinge die Nachwuchs- und Frauenförderung in der Wissenschaft mit Programmen, sagte Spiegel. Diese zeigten auch in anderen Ländern - wie etwa in Israel - besondere Wirkung. Wichtig seien auch Frauengraduiertenkollege und Netzwerkarbeit. „Starke Frauen braucht es weltweit“, betonte Spiegel.