Ministerium: Wahrscheinlich leben zwei Wölfinnen im Land

Mainz Die Rückkehr einst ausgerotteter Raubtiere geht weiter: In Rheinland-Pfalz leben laut Umweltministerium mit hoher Wahrscheinlichkeit nun zwei Wölfinnen. Bisher gilt das Land eher als Transitregion für durchstreifende Wölfe.

Bislang war nur die dauerhafte Ansiedlung einer Fähe, also eines weiblichen Tieres, auf dem einstigen Truppenübungsplatz Daaden im Kreis Altenkirchen bekannt. Einer Kotprobe zufolge ist jedoch eine zweite Wölfin bei Bad Hönningen im benachbarten Kreis Neuwied beheimatet, wie das Ministerium in Mainz am Donnerstag mitteilte: „Dort lebte sie anderthalb Jahre unbemerkt.“ 2018 soll die Fähe ein Damtier in einem Gehege bei Leutesdorf gerissen haben.