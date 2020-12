Ministerium unterstützt Kommunen bei Hilfe für Obdachlose

Mainz Zur Unterstützung von Obdachlosen in dem von Kälte und Corona-Pandemie geprägten Winter hilft das rheinland-pfälzische Sozialministerium den Kommunen und Trägern der Wohnungslosenhilfe mit finanziellen Zuwendungen.

Bei der befristeten Hilfe gehe es um Geld, um Betroffene geeignet unterzubringen oder sie pandemiebedingt zu isolieren, teilte das Ministerium in Mainz in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Daniel Köbler (Grüne) mit.

„Aktuell stehen Mittel für sieben Standorte in Rheinland-Pfalz zu Verfügung. In Betracht kommen insbesondere Standorte, wo es besonders viele Betroffene gibt“, heißt es darin unter anderem. Die Mittel stünden für die Beschaffung der Wohncontainer, die fachliche Betreuung und sonstige Sachausgaben bereit - etwa Verpflegung. „Die Abwicklung soll in Form einer Übernahme von 100 Prozent der Ausgaben bis zur maximalen Höhe von 35 000 Euro als Zuwendung erfolgen.“ Die Hilfe erfolge als zusätzliches Angebot aufgrund der aktuellen Lage.