Fliegerhorst Büchel Ministerium sieht F35-Baumaßnahmen in Büchel im Plan

Ziel ist es nach Angaben des Verteidigungsministeriums, die Infrastruktur am Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz bis November 2026 so weit fertig zu haben, dass der Flugbetrieb mit den neuen, in den USA gekauften Kampfjets vom Typ F35 aufgenommen werden kann. Dies ist dann ab 2027 vorgesehen. Es gebe derzeit keine Zweifel, dass dies gelinge, sagte der Ministeriumssprecher.