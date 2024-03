Mainz Ministerium rudert zurück: Vorschlag zu ÖPNV-Index liegt vor

Der schier ewige Streit um die Löhne im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz ist um eine Anekdote reicher: Entgegen früherer Aussagen aus dem rheinland-pfälzischen Mobilitätsministerium liegt doch schon ein Vorschlag von Arbeitgeber- und -nehmerseite für einen sogenannten ÖPNV-Index vor. Den haben Verdi und die Vereinigung der Arbeitgeberverbände des Verkehrsgewerbes Rheinland-Pfalz (VAV) als mögliche Lösung in dem Konflikt ausgemacht. Nun könnte also Bewegung in das Thema hineinkommen.