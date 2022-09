Landtag : Ministerium: Polizei hielt Videos nicht für entscheidend

Mainz Das Polizeipräsidium Koblenz hielt die Hubschrauber-Videos aus der Flutnacht nach Angaben des Innenministeriums wohl nicht für entscheidend zur Einschätzung der Lage. Man habe sich auf die weitere Lagebewältigung konzentriert, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums vom Dienstag in Mainz.

„Nach aktuellem Stand geht insbesondere das Polizeipräsidium Koblenz davon aus, dass im Polizeipräsidium Koblenz entschieden wurde, dass die Videodaten am Morgen keinen entscheidenden Beitrag mehr zur Lagebewältigung/-einschätzung leisten konnten.“

Eine sonst übliche Live-Übertragung an die Polizeidienststelle habe in der Nacht aufgrund der Wetterlage nicht funktioniert. Der USB-Stick mit den Videos sei nicht abgeholt worden, dies aber bei der Hubschrauberstaffel nicht in den Akten vermerkt worden.