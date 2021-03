Ministerium meldet weitere 42 Corona-Fälle im Saarland

Eine Ärztin zeigt in einem Labor einen Test für das Coronavirus. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Im Saarland sind weitere 42 Corona-Fälle gemeldet worden. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Infektionen liege damit bei 30 108, teilte das Gesundheitsministerium am Montagvormittag in Saarbrücken mit.

Dabei handele es sich aber um den Stand von Sonntagnachmittag - wegen eines technisches Problems hätten diese Daten zuvor nur über die sozialen Medien veröffentlicht werden können. Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle lag nach Angaben des Ministeriums bei insgesamt 922 und nicht bei den zuvor genannten 924 - ein Gesundheitsamt habe Zahlen nach unten korrigiert.

Die Inzidenz, also Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner, betrug dem Ministerium zufolge landesweit 60,0. Den höchsten Wert wies der Kreis Neunkirchen mit 74,7 auf, den niedrigsten Wert hatte der Kreis St. Wendel mit 48,4. Als aktuell infiziert gelten der Mitteilung zufolge 1286 Menschen im Land. In Krankenhäusern lagen 121 Covid-19-Patienten, 33 davon auf Intensivstationen.