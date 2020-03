Ministerium hofft auf Schulöffnung nach Osterferien

Stefanie Hubig, Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz, spricht bei einer Pressekonferenz. Foto: Sonja Wurtscheid/dpa.

Mainz Die wegen der Schul- und Kitaschließung eingerichtete Notbetreuung soll auch in den Ferien angeboten werden. Lehrer und Erzieher wurden gebeten, sich dafür freiwillig zu melden. Für die Zeit der Schließung soll auf Noten verzichtet werden.

Das Bildungsministerium plant nach gegenwärtigem Stand mit einer Wiederöffnung der Schulen am 20. April. „Wir hoffen, dass die Schulen nach den Osterferien dann wieder öffnen“, sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Dienstag. Für die am Gründonnerstag beginnenden Osterferien gibt es eine Notbetreuung für Kinder, deren Eltern sich aus beruflichen Gründen in der Corona-Krise nicht um ihre Kinder kümmern können.

Die Schulaufsicht der ADD rief Lehr- und pädagogische Fachkräfte dazu auf, sich freiwillig dafür zu melden, wie das Bildungsministerium am Dienstag in Mainz mitteilte. Diese Entscheidung sei mit allen Beteiligten abgestimmt worden. Wer in den Osterferien tageweise die Notbetreuung übernehme, könne im kommenden Schuljahr im gleichen Umfang unterrichtsfreie Ausgleichstage beantragen.

„Ich möchte mich ausdrücklich bei all jenen bedanken, die unsere Gesellschaft aktuell am Laufen halten“, erklärte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Wer an Schulen und Kitas in den Ferien die Notbetreuung ermögliche, leiste „einen ganz entscheidenden Beitrag für unser Gemeinwesen zur Bewältigung der aktuellen Krise“.

Die Lehrergewerkschaft GEW unterstützte den Aufruf der Bildungsministerin, sich freiwillig für die Notbetreuung während der Osterferien zu melden. Ausgenommen sollten Angehörige von Risikogruppen und Beschäftigte sein, die selbst Kinder zu betreuen oder Angehörige zu pflegen hätten, erklärte GEW-Landesvorsitzender Klaus-Peter Hammer.

Die Befristung der Schulschließungen bis zum 19. April ist nach Angaben des Bildungsministeriums auch Grundlage dafür, „dass angesichts der Sondersituation derzeit auf Benotungen zu verzichten ist“. Davon ausgenommen sind einige Schulen, die ohnehin schon seit Jahren Online-Leistungen bewerten und entsprechend darauf vorbereitet sind. Das Schulgesetz erlaubt eine Benotung digital erbrachter Leistungen grundsätzlich, sieht dafür aber vor, dass innerhalb der Lerngruppe Chancengleichheit herrschen muss. Außerdem muss sichergestellt sein, dass die Leistung individuell zugeordnet werden kann, also selbstständig und ohne fremde Hilfe erbracht wurde.