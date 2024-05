Unwetter Ministerium: Hochwasser trifft große Teile des Saarlandes

Bei den Städten sei die Lage angespannt in der Landeshauptstadt Saarbrücken, in Saarbrücken-Russhütte, in Eppelborn, Neunkirchen, Gersweiler, St. Wendel, Saarlouis und Merzig. Mancherorts mussten Bewohner aus Wohnungen in vereinzelten Straßenzügen evakuiert werden. Es habe vereinzelt Altenheime - etwa eines in Marpingen - gegeben, die evakuiert werden mussten.