Ministerium fördert Projekt von Pumpenhersteller KSB

Mainz Das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium unterstützt den Pumpen- und Armaturenhersteller KSB in Frankenthal mit einem Zuschuss von 500 000 Euro. Der Beitrag sei für die Entwicklung einer Software für die individuelle Herstellung von Pumpen gedacht, teilte das Ministerium am Freitag mit.

KSB beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 15 000 Mitarbeiter. Das 1871 in Frankenthal gegründete Unternehmen stellt Pumpen und Armaturen für Kraftwerke, Abwasserentsorgung und Wasserversorgung, Bergbau und viele Anwendungen in der Industrie her.