Ministerium: Feuerwehr in Teststationen freiwillig

Mainz Die CDU sieht eine Verunsicherung bei den Feuerwehrleuten in Rheinland-Pfalz, weil sie zur Mithilfe in den geplanten Schnellteststationen aufgerufen worden sind. Das Innenministerium betont: Diese Mitarbeit ist keine Dienstverpflichtung.

Falls Freiwillige Feuerwehren in Rheinland-Pfalz in den geplanten Corona-Schnellteststationen mithelfen, wird das nach Angaben des Innenministeriums nur auf freiwilliger Basis geschehen. „Die Feuerwehren sind ein Baustein von mehreren in diesem Projekt und dies ausschließlich in freiwilliger Mitarbeit und nicht als Dienstverpflichtung“, stellte ein Sprecher des Innenministeriums am Montag klar. Alle Helfer an den Teststationen würden mit einer persönlichen Schutzausrüstung ausgestattet und in die erste Priorität der Impfkategorien eingestuft. Sie sollen bereits in der kommenden Woche geimpft werden.