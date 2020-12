Ministerium: Corona-Kontrollen auch über Weihnachten

Polizisten kontrollieren in einer Fußgängerzone die Einhaltung der Maskenpflicht. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Mainz Die Polizei und die Ordnungsbehörden in Rheinland-Pfalz werden auch an den Weihnachtsfeiertagen die Einhaltung der Corona-Regeln im öffentlichen Raum kontrollieren. Das sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Mainz am Mittwoch.

Erwartet werde aber ein ruhiger Verlauf, eine Woche nach Beginn der verschärften Corona-Beschränkungen sei die Situation in Städten und Gemeinden zurzeit überschaubar.

„Bislang ist das Personenaufkommen der vergangenen Tage in den innerstädtischen Bereichen eher mäßig“, sagte der Sprecher. Mindestabstände und die Pflicht zum Tragen der Mund-Nase-Bedeckung würden überwiegend eingehalten.

Die rheinland-pfälzische Polizei habe am vergangenen Wochenende fast 1300 Personenkontrollen vorgenommen. Dabei seien am 19. Dezember und am 20. Dezember im gesamten Land 455 Verstöße gegen regional gültige Allgemeinverfügungen festgestellt worden, hieß es am Mittwoch. In etwa 140 Fällen habe man Verstöße gegen die Maskenpflicht geahndet.

In knapp 90 Fällen mussten Beamte demnach eingegreifen, weil sich Personen nicht an den Mindestabstand im öffentlichen Raum hielten. Außerdem hätten Frauen und Männer in 99 Fällen gegen nächtliche Ausgangsbeschränkungen verstoßen. Unzulässige Personenansammlungen im öffentlichen Raum habe man am Wochenende in 69 Fällen registriert.