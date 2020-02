Ministerium: China-Rückkehrern in der Pfalz geht es gut

Ein Schild mit der Aufschrift „Südpfalz-Kaserne“ hängt am Eingang zur Südpfalz-Kaserne. Foto: Uwe Anspach/dpa.

Mainz Den mehr als 120 China-Rückkehrern in der Südpfalz-Kaserne in Germersheim geht es nach Darstellung des Gesundheitsministeriums in Mainz gut. „Alle Beteiligten sind nach wie vor mit großem Engagement dabei, den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten und auch auf die Fragen, die während dieser Zeit entstehen, einzugehen“, teilte das Ministerium am Mittwoch mit.



Die Rückkehrer waren erneut auf das Coronavirus getestet worden, ein Teil der Ergebnisse wurde noch am Mittwoch erwartet.