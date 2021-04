Ministerium bestätigt Tod nach Impfung und Hirnblutung

Luxemburg Wenige Tage nach einer ersten Corona-Impfung stirbt eine 74-Jährige in Luxemburg. Ein möglicher Zusammenhang wird nun untersucht.

Das luxemburgische Gesundheitsministerium hat am Mittwoch bestätigt, dass eine 74 Jahre alte Frau am 10. April an einer Hirnblutung nach einer Corona-Impfung mit dem Impfstoff von Astrazeneca gestorben ist. In der Mitteilung des Ministeriums heißt es, die Hirnblutung habe sich in Verbindung mit einer Thrombozytopenie - also einem Mangel an Blutplättchen (Thrombozyten) - und einer Gerinnungsstörung ereignet.