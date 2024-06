Hochwasser Ministerium: Aufbau von Häusern am selben Ort erlaubt

Den Angaben zufolge ist die Forderung nach einer solchen Klausel aus dem Ahrtal an das Ministerium herangetragen worden. Laut Bundesumweltministerium soll es künftig Verschärfungen bei der Festlegung von Überschwemmungsgebieten geben. So solle es per Gesetzesänderung möglich werden, „besondere Gefahrenbereiche in Überschwemmungsgebieten festzusetzen, wo dann keine Baugebiete mehr ausgewiesen werden könnten“, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Papier zum Hochwasserschutz.