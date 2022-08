Verkehr : Ministerium: 9-Euro-Ticket hat Leute neu für ÖPNV begeistert

Eine Frau zieht sich ein 9-Euro-Ticket an einem Fahrscheinautomaten. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Mainz Das noch bis Ende August geltende 9-Euro-Ticket hat nach Einschätzung des rheinland-pfälzischen Mobilitätsministeriums eine beträchtliche Zahl an Menschen neu für den öffentlichen Nahverkehr begeistert.

„Etwa 20 Prozent der Käuferinnen und Käufer gaben laut Marktforschung des VDV an, dass die den ÖPNV zuvor normalerweise nicht genutzt hätten“, heißt es in einer Antwort des Ministeriums in Mainz auf eine Anfrage der grünen Abgeordneten Lea Heidbreder. Insgesamt hätten erste Ergebnisse der Marktforschung des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) gezeigt, dass Nachfrage, Bekanntheit und Attraktivität des Tickets ungebrochen hoch seien.