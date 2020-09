Ministerium: 19 Bahnstrecken ließen sich reaktivieren

Blick aus einem fahrenden Zug auf Gleise. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Mainz 19 Bahnstrecken ohne regelmäßigen Schienenverkehr in Rheinland-Pfalz könnten theoretisch wieder in Betrieb genommen werden. Rechtlich und finanziell wäre dies jedoch oft schwierig, teilte das Verkehrsministerium in Mainz auf eine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion mit.

Bei manchen Gleisen könne noch nicht gesagt werden, „ob überhaupt beziehungsweise wann diese Strecken gegebenenfalls reaktiviert werden“. Bei der Bahnstrecke zwischen Prüm und Gerolstein in der Eifel zum Beispiel planten die zuständigen Kommunen inzwischen eine touristische Nutzung als Radweg.